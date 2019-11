FC Bayern: Flick mit Siegen zum festen Job?

Pochettino wird als neuer Bayern-Trainer gehandelt

Da aber nicht nur die Hierarchie im deutschen Fußball bei den Bayern von Bedeutung ist, bleibt die Frage, ob die Lösung Flick nicht eine Nummer zu klein wäre: "Der Hansi macht das sehr, sehr gut", äußerte sich Salihamidzic immer wieder positiv gegenüber der Presse. Aber der Hansi ist eben auch keiner mit allzu weltmännischer Ausstrahlung. Für Flick spricht (neben dem Erfolg) eine neue Entwicklung aus England: Pochettino, der Ex-Trainer von Tottenham Hotspur, soll laut einem Bericht von Sky Sports News nach seiner Entlassung 14,5 Millionen Euro Abfindung in Raten kassieren. Nimmt er zu schnell wieder einen Trainerposten an, verfalle diese Klausel. In diesem Fall würde ein Bayern-Engagement bereits im Winter den Argentinier Millionen kosten. Flick wird das gerne hören, auch wenn er - auf den 47-Jährigen angesprochen - lediglich meinte: "Für mich ist es vollkommen egal, welcher Name kursiert. Ich versuche, erfolgreich mit der Mannschaft zu sein - der Rest interessiert mich nicht."