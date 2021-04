FC Bayern: Flick darf wohl gehen - Nagelsmann im Anflug

"Der FC Bayern München ist eine äußerst attraktive Adresse und wird in der nächsten Saison wieder einen guten Trainer haben", sagte Präsident Hainer am Sonntagabend bei Blickpunkt Sport im BR Fernsehen - und räumte damit implizit ein, dass Flick den Verein wohl wie gewünscht verlassen wird.

Hainer deutet Verpflichtung an

Wie Hainer ebenfalls andeutete, sind die Münchner bereits auf der Suche nach einem Nachfolger: "Da nehmen wir uns die Zeit und Ruhe, alles zu besprechen, damit am Ende eine gute Lösung rauskommt", sagte er.

Bayern will Julian Nagelsmann

Top-Kandidat ist Trainer Julian Nagelsmann - das berichten mittlerweile zahlreiche Medien. Nach dpa-Informationen haben die Bayern bereits bei RB Leipzig wegen einer Verpflichtung angefragt. Der kicker berichtet sogar, dass Nagelsmann die Klubführung von Leipzig schon um die vorzeitige Auflösung seines bis 2023 datierten Vertrages gebeten hat. Angeblich fordert RB eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro.

Entscheidung schon diese Woche?

Unmittelbar nach dem 2:0-Sieg am Sonntag gegen den VfB Stuttgart hatte Nagelsmann einen neuen Stand bei dem Thema noch verneint. "Es gibt keine neue Entwicklung", hatte der 33-Jährige gesagt. Zuvor hatte er deutlich gemacht, "keinen Krieg" mit seinem aktuellen Arbeitgeber anzufangen, sollten die Bayern konkretes Interesse an ihm zeigen. Dass Sportdirektor Markus Krösche seinen Vertrag in Leipzig bereits jetzt einvernehmlich aufgelöst hat, befeuert die Spekulationen um einen Wechsel von Nagelsmann zusätzlich. Eine Entscheidung über eine Vertragsauflösung könnte noch in dieser Woche fallen.

Flick nur ablösefrei zum DFB

Flick gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft, wobei DFB-Vizepräsident Rainer Koch bei Blickpunkt Sport noch einmal betont hatte, dass der DFB keine Ablöse für einen neuen Bundestrainer zahlen wird.