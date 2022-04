FC Bayern feiert Meistersause mit Bierduschen

Julian Nagelsmann fiel Sportvorstand Hasan Salihamidzic überglücklich in die Arme, dann gab es für den Trainer des FC Bayern kein Entkommen mehr. Benjamin Pavard kippte strahlend ein Weißbierglas über den Kopf von Nagelsmann aus, viele weitere folgten. Es war der Startschuss in eine lange Partynacht, die nach dem 3:1 (2:0) im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund noch auf dem Platz der Münchner Arena begann.

Bayern feiern mit der "10" auf der Brust

Kapitän Manuel Neuer reckte nach dem zehnten Meistertitel der Bayern in Serie eine Pappschale in die Höhe. Thomas Müller, Robert Lewandowski und die anderen Profis sangen und tanzten in ihren schwarzen T-Shirts mit der "10" auf der Brust vor den Fans in der Südkurve. "Oh wie ist das schön", sangen dort die Bayern-Fans unter den 75.000 Zuschauern.

Nagelsmann: "Das Jahr war nicht ganz so leicht"

Besonders erfreut ist Julian Nagelsmann, dass jetzt sein erster Titel jetzt unter Dach und Fach ist: "Das Jahr war nicht ganz so leicht. Deswegen bin ich froh, dass wir es mit dem Meistertitel gekrönt haben", sagte er nach dem Spiel.

Neuer und Müller erleichtert nach dem Titelgewinn

Für den Bayernkapitän Manuel Neuer war es "wichtig, dass wir es nach dem Ausscheiden gegen Villarreal vernünftig abschließen". Jeder wolle, das sei "das Besondere in unserem Team". Für den Rekordmann Thomas Müller ist durch dessen einmaligem Gewinn des elften Meistertitels "jetzt alles wunderbar". Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League hatte sich laut dem Vorlagenkönig durchaus auch "viel Frust breit gemacht". Das konnten sich die Bayern jetzt "gut von der Seele spielen", sagte Müller.

Bundestrainer Flick eine der ersten Gratulanten

Einer der ersten Gratulanten war Bundestrainer Hansi Flick. Besonders freue er sich "für meinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann, seinen Stab und unsere Nationalspieler". Die Meisterschaft sei "der ehrlichste Titel und die Basis für weitere Erfolge", betonte Flick, der selber mit den Bayern zweimal Meister geworden war.