FC Bayern feiert ersten Sieg im Basketball-Finalturnier

Bamberg startet am Dienstag ins Turnier

Die Bayern waren mit einer überraschenden 85:95-Niederlage gegen Ulm in das Finalturnier gestartet. Die weiteren Vorrundengegner der Münchner sind Oldenburg und Göttingen. In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden, die Teams auf den Plätzen eins bis vier qualifizieren sich für das Viertelfinale. Für den Gruppenletzten ist das Finalturnier vorzeitig beendet.

In der zweiten Vorrundengruppe spielen Ludwigsburg, Berlin, Vechta, Bamberg und Frankfurt. Für Bamberg, den zweiten bayerischen Klub, steht am Dienstagabend das erste Match beim Finalturnier an: Die Oberfranken treffen auf Alba Berlin.