FC Bayern: Erstes Training für Mané und Mazraoui

Der neue Stürmerstar Sadio Mané gibt heute seine Trainings-Premiere in München. Zudem soll auch der von Ajax Amsterdam gekommene neue Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui seine erste Einheit an der Säbener Straße absolvieren.

Trainer Julian Nagelsmann erwartet auch einen Teil seiner Nationalspieler wie Joshua Kimmich oder Leon Goretzka auf dem Platz zurück. Robert Lewandowski, der die Bayern ja verlassen will, wird hingegen erst nächste Woche wieder zu Leistungstests (12.07.) und dann am im Training (13.07.) erwartet. Wegen Baumaßnahmen an der Säbener Straße sind die ersten Einheiten nicht öffentlich.