FC Bayern: Erst Frühstück mit Familie, dann Abflug nach Portugal

"Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Ergebnis." Hansi Flicks Fazit nach dem Sieg im Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea und dem damit verbundenen Einzug ins Finalturnier in Lissabon fiel durchweg positiv aus.

Dass er während der Partie in den wenigen schwächeren Phasen seiner Mannschaft doch auch etwas lautstärker an der Seitenlinie dirigiert hatte? Schwamm drüber. Denn über weite Strecken spielte seine Mannschaft in der Tat so souverän, als hätte es die fünfwöchige Pause seit dem Saisonende in Deutschland nicht gegeben.

"Ich bin sehr zufrieden. Wir wollten gewinnen und da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Chelsea hat eine spannende Mannschaft mit wahnsinnig Speed in der Offensive und deswegen war ich ein bisschen angespannt. Wir wollten die Tür nicht noch einmal aufmachen. Aber die Mannschaft hat das hervorragend gemacht und Chelsea hatte kaum Aktionen zu Beginn." FC-Bayern-Trainer Hansi Flick

Entsprechend locker gehen Flick und seine Mannschaft nun in das Finalturnier der verbliebenen acht Teams, das am kommenden Mittwoch in Portugals Hauptstadt Lissabon beginnt. "Wir haben den notwendigen Respekt und werden uns gut vorbereiten und hoffen, dass wir unsere Stärke zeigen können", sagt Flick sachlich vor dem Viertelfinalduell mit dem FC Barcelona am kommenden Freitag.