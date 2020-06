FC-Bayern-Ersatztorwart Ulreich: "Vorstellbar ist alles"

Sven Ulreich - der stille, zuverlässige Stellvertreter

Wobei der Begriff "Konkurrenz" zwischen Neuer und Ulreich wohl ohnehin fehl am Platz wäre. "Ich bin nicht die Eins, ich bin die Zwei", sagte Ulreich jetzt in einem Interview mit Sport 1: "Ich habe meine klare Aufgabe beim FC Bayern und die versuche ich bestmöglich umzusetzen." So ist Ulreich, seit er 2015 zu den Bayern kam.

Der mittlerweile 31-Jährige kam als Nummer zwei und erledigte tadellos - und ohne lautstarke Forderungen - seinen Job. Als Manuel Neuer länger ausfiel, rutschte Ulreich zwischen die Pfosten, spielte teilweise auf Weltklasseniveau und eroberte sich sogar eine Nominierung für die Nationalmannschaft. Als Neuer zurückkam, kehrte Ulreich ohne zu Murren auf die Bank zurück.