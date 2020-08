FC Bayern eröffnet nun doch neue Bundesliga-Saison

Gegner der Münchner wird am 18. September der FC Schalke 04 sein. Zwischenzeitlich war angedacht, den Bayern mit Blick auf fünf bereits vor Saisonbeginn absolvierte Pflichtspiele die längstmögliche Vorbereitungszeit zu ermöglichen. Deshalb hätte die Saison mit der Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach begonnen. Diese Begegnung ist nun als Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) terminiert.

Supercup in München

Weiter entschied die DFL, dass der Supercup in diesem jahr in München ausgetragen wird. Der Doublesieger ist am 30. September (20.30 Uhr) in der heimischen Allianz Arena Gastgeber gegen Vize-Meister Borussia Dortmund. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mit. Im traditionellen Duell zwischen Meister und DFB-Pokalsieger besitzt eigentlich der Cupsieger oder im Fall des Doubles der Vize-Meister das Heimrecht.