FC Bayern: Erneute Muskelverletzung bei Tolisso

Erneuter Ausfall für Corentin Tolisso: Der französische Nationalspieler, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, kommt in dieser Saison einfach nicht in den Tritt. In der Partie gegen den SC Freiburg wurde Tolisso in der 62. Minute für Leon Goretzka eingewechselt. Keine 25 Minuten später verließ er wieder verletzt den Rasen. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich um einen erneuten Muskelfaserriss.

Nebenrolle im Freiburger Wechsel-Theater

Tolisso sollte eine kleine Nebenrolle in der Auswechslung haben, die derzeit in der Bundesliga für Gesprächsstoff sorgt. Denn auch Kingsley Coman sollte den Platz verlassen. Weil Teammanagerin Kathleen Krüger die alte Nummer Comans angezeigt hatte, verstand dieser die Anweisung nicht, blieb auf dem Feld. Als Schiedsrichter Dingert wieder anpfiff standen kurzzeitig 12 Bayern-Spieler auf dem Platz.

"Es war auch für den vierten Offiziellen ein wenig konfus, da Tolisso in die Kabine gerannt ist. Dann wurde die falsche Nummer von Coman angezeigt und es war ein Durcheinander", sagte Nagelsmann nach der Partie.

Drei Wochen Pause

Nun also die nächste schlechte Nachricht für den FC Bayern und Tolisso. Wegen eines Muskelfaserrisses wird er wohl mindestens drei Wochen ausfallen und somit auf keinen Fall für das Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal (Hinspiel: Mittwoch, 21 Uhr | Radio Livereportage von BR24 Sport ) zur Verfügung stehen.

Neun Muskelverletzungen in drei Jahren

Für Tolisso ist es bereits die vierte Muskelverletzung in dieser Saison. Besonders die Oberschenkel- und der Wadenmuskulatur bereitet dem 27-Jährigen immer wieder Probleme, seitdem er sich im September 2018 das Kreuzband riss. Seit seiner Rückkehr vor drei Jahren fällt er nun zum neunten Mal mit Problemen am Muskelapparat aus.

Der Vertrag von Tolisso, der 2017 für 41,5 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt war, läuft nach dieser Saison aus. Ob sich die Münchner und der Franzose auf eine Verlängerung einigen können, ist derzeit mehr als fraglich. Die neue Verletzung dürfte die Verhandlungsposition des Spielers nun erneut schwächen - nicht nur mit dem FC Bayern, sondern auch bei etwaigen Interessenten.