FC Bayern erkämpft ohne kranken Nagelsmann ein 4:0 in Lissabon

Der FC Bayern musste in Lissabon auf Trainer Julian Nagelsmann verzichten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, konnte der 34-Jährige "aufgrund eines grippalen Infekts leider nicht auf der Bank sitzen". Vertreten werde er von seinen Co-Trainern, allen voran Dino Toppmöller und Xaver Zembrod.

Nagelsmann-Vertreter Toppmöller braucht viel Geduld

"Natürlich ist man bisschen angespannt, bisschen nervös", sagte Toppmöller kurz vor dem Anpfiff. Aber es sei ja "alles besprochen, die Jungs sind gut vorbereitet", erklärte der 40-Jährige. Sie versuchten gegen die hoch verteidigenden Hausherren von Anfang an offensive Gefahrenmomente zu erzeugen. Allerdings ließen die Münchner einige Chancen liegen. Dazu wurden zwei ungültige Treffer wurden zurückgezogen. Erst zwanzig Minuten vor Schluss knackte Leroy Sané Lissabon durch seinen Treffer zum 1:0, danach konnten die Münchner in der Schlussphase noch drei weitere Treffer für sich verbuchen.

"Es hat sehr viel Spaß gemacht in ungewohnter Rolle, die Jungs haben das toll gemacht." Nagelsmann-Vertreter Dino Toppmöller

Benfica-Schlussmann wehrt Großchancen ab

In der Anfangsphase war Sané trotz dichter Verfolgung bis in den Sechzehner durchgekommen, verfehlte aus 14 Metern (7.) die untere rechte Ecke nur knapp. Robert Lewandowski prüfte (10.) mit einem Kopfball Benficas Schlussmann Odisseas Vlachodimos, der die Kugel durch einen furiosen Reflex abwehrte. Kingsley Coman dribbelte sich durch bis zum Strafraum, den Abschlussversuch lenkte Vlachodimos (30.) mit den Fingerspitzen ab.

Ungültiger Handtreffer von Lewandowski nach Benfica-Warnschuss

Erst kurz danach musste auf der anderen Seite Manuel Neuer erstmals eingreifen. Darwin Núnez hatte aus rund zwölf Metern auf die obere halbrechte Ecke abgezogen, da musste sich der Münchner Torhüter gehörig strecken. Sané (39.) verpasste die nächsten Münchner Chance. Dann zappelte die Kugel (43.) im Lissaboner Kasten. Doch Lewandowski hatte sie mit dem linken Oberarm ins Tor befördert. Nach Sichtung der Videobilder wurde der Treffer sofort wieder zurückgenommen.

"Wir sind nicht gut durchgekommen und auf der anderen Seite stand ein gute Torwart". FC Bayernkapitän Manuel Neuer

Müllers Tor wegen Abseitsposition zurückgepfiffen

Kurz nach dem Wiederanpfiff knallten Benjamin Pavard (48.) und Thomas Müller (49.) die Kugel an den Pfosten. Und erneut wurde ein Münchner Treffer zurückgepfiffen: Müller hatte (53.) aus kurzer Distanz abgestaubt, doch zuvor stand Coman im Abseits, was die Videobilder bewiesen. Fast hätte sich die mangelhafte Chancenauswertung der Münchner gerächt. Neuer bewahrte sein Team mit einer Glanzparade gegen Diogo Goncalves (55.) vor dem Rückstand. Roman Yaremchuk feuerte die Kugel (68.) knapp am Münchner Kasten vorbei.

Erlösung in der Schlussphase

Ausgerechnet in dieser Drangphase von Benfica gelang Sané (70.) durch einen Freistoß aus rund 20 Metern der erlösende Führungstreffer, der für Lissabon einen Knackpunkt bedeutete. Everton verursachte (80.) das 2:0 per Eigentor. Lewandowski legte (82.) nach zum 3:0, Sané (85.) zum 4:0.