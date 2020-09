FC Bayern erarbeitet Hygienekonzept für Fan-Rückkehr

"Der FC Bayern wünscht sich, Spiele wieder mit Zuschauern organisieren zu dürfen", schreibt Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge auf der Vereins-Homepage. Dazu habe der Verein "mit größter Sorgfalt und größtem Verantwortungsbewusstsein ein sehr seriöses Konzept erstellt, nach den Richtlinien der DFL und in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden."

Konzept: Eigentlich 70.000 Plätze, jetzt aber 1,50 Meter Abstand

In dem Konzept wurde jetzt erarbeitet, wie viele Zuschauer unter Corona-Bedingungen in das Stadion kommen können. "Wir sind glücklich, wenn wir mit 5.000 anfangen können, obwohl das Konzept womöglich 24.000 hergibt", erklärte der Münchner Vorstand Jan-Christian Dreesen. Grundlage der Berechnungen sind demnach 70.000 Sitzplätze in der Arena, in der die Zuschauer in Corona-Zeiten aber 1,5 Meter Sicherheitsabstand zueinander halten müssten.

Nur Dauerkartenbesitzer dürfen ins Stadion

Teil des Konzepts ist unter anderem auch eine feste Aufteilung der Arena in Sektoren, um die Wege der Besucher im Stadioninnenraum zu optimieren. Bis die Zuschauer auf ihrem Platz sitzen, gilt Maskenpflicht. Zugelassen sind ausschließlich Dauerkartenbesitzer, die namentlich erfasst sind.

"Wir möchten gerne wieder mit Zuschauern spielen, wir fordern aber nichts, sondern wir brauchen die Politik dafür." Jan-Christian Dreesen

RB Leipzig startet mit Zuschauern

In Bayern sind Zuschauer aktuell nicht erlaubt. Anders sieht es in in anderen Bundesländern aus. RB Leipzig erhielt zum Saisonstart eine Genehmigung für 8.500 Zuschauer. Union Berlin will am 19. September gegen den FC Augsburg vor 5.000 Zuschauern in die Saison starten, sechs Tage später möchte Hertha im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt vor 4.000 Anhängern spielen.