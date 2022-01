FC Bayern: Entspannter Sieg bei Hertha BSC

Hertha nur mit gelegentlichen Vorstößen

Die Berliner selbst konnten nur vereinzelt Nadelstiche setzen. Belfodil in der ersten, Darida in der zweiten Halbzeit verpassten entweder knapp oder scheiterten an Bayern-Torwart Manuel Neuer.

Der Anschlusstreffer wäre aber mehr als schmeichelhaft gewesen. Denn die Münchner setzen weiter alles daran, den Berlinern eine ordentliche Packung zu versetzen.

Sané und Gnabry sorgen für Klarheit

Zuviel bayerische Lässigkeit und ein starker Hertha-Keeper Alexander Schwolow verhinderten das zwar zunächst. In der Schlussphase erhöhten dann Leroy Sanße (75.) und Serge Gnabry (79.) auf 4:0, ausgerechnet Schwolow patzte beim Sané-Treffer.

Jurgen Ekkelenkamp verschaffte den Berlinern mit dem 1:4 (80.) zumindest noch ein kleines Erfolgserlebnis an diesem recht einseitigen Abend.