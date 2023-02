FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 11.02., 13 Uhr | Livestream

Für die FC Bayern Frauen steht am Samstag, 11. Februar, gegen Eintracht Frankfurt das wichtige Spiel um Platz zwei an. In einer schwierigen Saison sind die Spitzenreiterinnen aus Wolfsburg schon enteilt. Frankfurt steht derzeit einen Punkt vor den Münchnerinnen. Allerdings hat die Eintracht noch ein Spiel mehr als die Bayern.

Hinspiel mit Zuschauerrekord

Das Hinspiel am 1. Spieltag endete trotz einiger guter Torchancen 0:0. Allerdings setzte das Spiel neue Maßstäbe in Sachen Zuschauerandrang. 23.200 Menschen verfolgten die Partie im Deutsche Bank Park, ein Rekord für die Frauen-Bundesliga. Das Spiel am Samstag findet auf dem FC Bayern Campus statt.

Verfolgen Sie das Spitzenspiel der Frauenfußballbundesliga im Livestream in voller Länge bei BR24 Sport. Ihr Reporter ist Robert Freis.