FC Bayern: Ein "total gebrauchter Tag" und die Folgen

Muss Union Berlin büßen?

Nur eine Spielzeit muss man freilich zurückgehen, um ein frühes Ausscheiden des FC Bayern im DFB-Pokal zu finden. Auch vor einem Jahr war es die 2. Hauptrunde - damals bei Zweitligist Holstein Kiel, diesmal nun zwar bei einem Ligakonkurrenten, aber eben auch deftig. Die letzte Niederlage mit fünf Toren Unterschied oder mehr datiert aus dem Jahr 1978 - damals gab es ein 1:7 bei Fortuna Düsseldorf.

Vor einem Jahr setzten die Bayern nach dem Pokal-Aus zu einer ganz starken Rückrunde an, an dessen Ende die Meisterschaft stand. Aber klappt das auch diesmal? Nicht wenige Experten unkten schon am Mittwochabend, dass möglichweise Bayerns nächster Gegner, der 1. FC Union Berlin, am Wochenende (Samstag, 15.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Livecenter) dafür büßen muss.

"Wir müssen uns jetzt schütteln und am Samstag eine Reaktion zeigen", sagte Toppmöller noch. Doch obwohl Müller auch darauf hofft, ist der Glaube noch nicht so richtig wieder da: "Man ist es von uns gewohnt, dass wir nach Negativerlebnissen eine Reaktion zeigen. Aber das ist leicht gesagt. Normal ist man es von uns auch gewohnt, dass wir nach Rückständen anders reagieren", jammerte er am Ende des "gebrauchten Tages".