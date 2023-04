FC Bayern: Die Zahlen zum Champions-League-Duell in Manchester

Das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern München und Manchester City ist zweifelsohne das Highlight im Viertelfinale der Königsklasse. Zwei absolute Top-Mannschaften kämpfen am heutigen Dienstag (11. April, 21 Uhr | BR24Sport in der Livereportage zum Hören) um den Einzug ins Halbfinale. Wer sich durchsetzt, dürfte als großer Favorit auf den Sieg des Henkelpotts gelten.

In der Vergangenheit ein Duell auf Augenhöhe

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern München und Manchester City ist das einzige Duell in der Runde der letzten Acht, in dem zwei Landesmeister aufeinandertreffen. Zugleich trifft die Nummer eins der UEFA-Klub-Rangliste (FC Bayern) auf die Nummer zwei (ManCity).

Dabei ist es das erste Mal, dass sich diese beiden Teams in der K.o.-Phase der Champions League begegnen. In der Gruppe spielten sie sechsmal gegeneinander - und die Bilanz ist komplett ausgeglichen. Drei Siege für City, drei Siege für die Bayern - kein Unentschieden. Und die Partien waren meistens torreich: Durchschnittlich drei Treffer pro Begegnung. Ob das wieder so wird? Der FC Bayern (zwei) und ManCity (drei) haben im laufenden Wettbewerb die wenigsten Gegentreffer kassiert. Aber in der Champions League sind beide Vereine treffsicher. Mit 21 (City) und 20 Toren (Bayern) gehören sie zu den fünf Teams mit den meisten Treffern.

Guardiola sticht Tuchel

Häufiger trafen die beiden Trainer aufeinander. Thomas Tuchel und Pep Guardiola stehen sich zum elften Mal gegenüber - und die bisherige Bilanz spricht für den aktuellen Trainer von Manchester City. Vor allen Dingen als Guardiola die Bayern trainierte, hatte Tuchel das Nachsehen. Vier Niederlagen und ein Unentscheiden gab es unter dem Krumbacher für Mainz 05 und Dortmund. Seit seiner Übernahmen des FC Chelsea konnte er seine Bilanz allerdings erheblich verbessern: In fünf Spielen gelangen Tuchel drei Siege, darunter ein 1:0 im Halbfinale des FA Cup und der Triumph im Champions-League-Finale 2021.

Manchester City hat als einzige Mannschaft in den vergangenen sechs Jahren mindestens das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der FC Bayern ist mit insgesamt 21 Teilnahmen am Viertelfinale Rekordhalter.

Müller vor Einzug in illustren 100er-Klub

Thomas Müller könnte der erst dritte Spieler werden, der 100 Siege in der Champions League feiern darf - bislang steht er bei 99. Häufiger gewonnen haben in der Königsklasse nur Cristiano Ronaldo (115 mit Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin) und der langjährige spanische Nationaltorhüter Iker Casillas (101 mit Real Madrid und dem FC Porto).

Ob Erling Haaland in dieser Saison auch einen Rekord brechen kann? Mit zehn Toren im laufenden Wettbewerb ist er noch ein gutes Stück von dem Bestwert von Cristiano Ronaldo entfernt. Der Portugiese hat in der Saison 2013/14 17 Tore geschossen. Der beste Vorbereiter der aktuellen Saison trägt das Trikot des FC Bayern - mittlerweile. Denn vier sein fünf Assists gab Joao Cancelo noch im Trikot von Manchester City, ehe er im Winter nach München wechselte.