FC Bayern - die Suche nach der großen Lösung

Die ganz große Lösung, die der FC Bayern eigentlich anstrebt, scheint es aktuell nicht zu geben. Das wäre ein Trainer, der durch eine langfristige Verpflichtung in der Lage wäre, eine neue Ära zu prägen. Doch ausgerechnet solche Kandidaten haben bereits abgesagt.

Absagen von Tuchel, ten Hag und Rangnick

Thomas Tuchel will sich "ausschließlich auf seine Aufgabe bei Paris Saint Germain konzentrieren" und denkt "nicht eine Minute an einen anderen Klub". Der Niederländer Erik ten Hag erklärte, er werde mindestens bis zum Sommer bei Ajax Amsterdam bleiben. Ralf Rangnick hat eine Anstellung beim FC Bayern ebenfalls ausgeschlossen. Internationale Größen wie Massimiliano Allegri oder José Mourinho scheiden auf Grund der vom FC Bayern geforderten Deutschkenntnisse aus. Es scheint, als müsste man für eine solche Option bis zum Sommer warten.

Übergangslösung bis zum Sommer

Bleibt also die Übergangslösung: ein aktuell verfügbarer Coach, mit dem man die Saison bis zum Sommer möglichst souverän bestreiten kann, vielleicht sogar verbunden mit dem ein oder anderen Titelgewinn.

Heißer Kandidat Wenger

Als heißer Kandidat für diese Variante wird Arsene Wenger gehandelt. Der ehemalige und langjährige Coach von Arsenal London ist aktuell Fußballexperte in Katar. Der 70-Jährige hat schon durchblicken lassen, "dass er sich ein Engagement durchaus vorstellen kann". Denn "trainieren ist mein Leben. Natürlich habe ich Interesse", so Wenger bei beIN Sports. Dort schwärmte er am Mittwoch von den Bayern, er "bewundere" deren stets offensiven Stil. Noch aber, betonte Wenger, habe er sich "nicht entschieden".

Vielleicht auch Flick einfach länger

Fakt ist: Nach dem Dortmund-Spiel soll es Gespräche geben. Vielleicht gelingt ja aber auch Interimstrainer Hansi Flick bis dahin der Durchbruch und der Aufstieg zum Chef. Sportdirektor Salihamidzic will das alles "natürlich nicht kommentieren". Stattdessen möchte er "in Ruhe und ohne Druck den Trainer aussuchen, der der richtige dafür ist". Erst "wenn es soweit ist", will der FC Bayern es bekanntgeben. Es bleibt also weiterhin spannend.