FC Bayern: Die "schnulzige" Geschichte des Triple-Siegers

"Jetzt wird's a bissl schnulzig", sagte Thomas Müller nach dem Champions-League-Sieg im ZDF. Der Weltmeister von 2014 lobte alles und jeden: "Wir haben eine Reise hinter uns. Der Haufen ist Wahnsinn, von A bis Z. Wir kamen von relativ weit unten, vom Gefühl her auf jeden Fall im Herbst. Wir haben hier einen Lauf hingelegt, der sensationell ist. "

Und dieser Lauf startete am 4. November letzten Jahres: Nach der 1:5-Pleite gegen Frankfurt musste Niko Kovac gehen. Hansi Flick übernahm erst übergangsweise, mittlerweile hat er einen Vertrag bis 2023. Mit seinem Amtsantritt ging ein Ruck durch den Klub, ein Erfolg jagt den nächsten. "Als ich im November die Schlagzeilen gelesen habe, hieß es, dass keiner mehr Angst vor Bayern hat. Die Entwicklung seitdem war Wahnsinn", sagte der Trainer.

Neue Philosophie in München

Viele trauten Flick nicht zu, den großen FC Bayern in die Erfolgsspur zurück zu bringen. Denn als Chefcoach hatte er zuvor lediglich bei Victoria Bammental und der TSG Hoffenheim - damals noch in der Oberliga und Regionalliga - gearbeitet. Doch es darf nicht vergessen werden: Flick war als Assistent unter Bundestrainer Joachim Löw mitverantwortlich für den WM-Triumph 2014.

Aber der 55-Jährige brachte eine Philosophie an die Säbener Straße, die auch den Stars beim deutschen Rekordmeister gefällt. Offensives Power-Pressing mit Struktur und Varianten, und noch viel wichtiger: Lösungsansätze, um Chancen gegen defensiv stehende Gegner zu kreieren. Sein Plan ging auf: Der FC Bayern wurde vorzeitig Deutscher Meister. Mit einem souveränen 4:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen sicherten sich die Münchner den DFB-Pokal. Und zum Schluss der Sieg in der Champions League. Unter Flick gab es nur zwei Niederlagen. Der 1:0-Erfolg gegen Paris St. Germain war der 21. Pflichtspiel-Sieg in Serie.

Flick der "Menschenfänger"

Vor allem eines scheint für diese Erfolge maßgeblich zu sein: Die Bayern-Profis wissen die menschliche Seite Flicks zu schätzen. "Er ist ein Menschenfänger", sagte Neuer. Für Kimmich ist Flick ein "Top-Typ" und "in seiner Ansprache klar und sachlich." Flick schaffte es in kurzer Zeit das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. Thomas Müller, der von Kovac zum "Notnagel" degradiert wurde, entwickelte sich zur wichtigen Stütze der Mannschaft, zeigte unter Flick hervorragende Leistungen. Jérôme Boateng, dem nach der letzten Saison noch von Uli Hoeneß geraten wurde, den Verein zu verlassen, wurde wieder zum verlässlichen Verteidiger.

Der ehemalige Nationalspieler bezeichnete Flick als "tollen Menschen", mit dem man auch "über Privates und andere Themen" sprechen könne. Es mutet wirklich "schnulzig" an, was da beim Rekordmeister in den letzten Monaten alles passiert ist.

"Du bist immer so ein bescheidener Mensch. Du hast einen Wahnsinnsjob gemacht, du kannst darauf stolz sein." Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef FC Bayern