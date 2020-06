FC Bayern: Die Müdigkeit muss aus den Knochen

Das Wort "Triple" fiel nach dem am Ende mühevollen 2:1 gegen Eintracht Frankfurt nicht. Erstmal waren alle Beteiligten froh, die Partie erfolgreich gestaltet zu haben und wieder mal ins Finale in Berlin eingezogen zu sein. In der ersten Halbzeit hatte es noch nach einer klaren Angelegenheit für die Münchner ausgesehen, die die Frankfurter laufen ließen und sich eine Torchance nach der anderen herausspielten.

Nach dem Wechsel rächte sich aber die schlechte Chancenauswertung in den ersten 45 Minuten. Bei den Bayern wurden die Beine schwer, und der Rekordpokalsieger rettete sich gegen nun viel zielstrebigere und mutigere Frankfurter am Ende gerade so über die Ziellinie.