FC Bayern: Die Fakten zum Champions-League-Kracher gegen PSG

Am heutigen Dienstag trifft der FC Bayern in der Champions League auf Paris Saint-Germain (PSG - FC Bayern| 14.02., 21 Uhr |Livereportage zum Hören). Ein Spitzenduell im Achtelfinale, das über Wohl und Wehe der beiden Top-Klubs entscheidet. Eine schwierige Aufgabe für das Team von Julian Nagelsmann.

Der Gegner - Superstars und jede Menge Erfahrung

Über die Qualität der Offensive von Paris muss man nicht viele Worte verlieren. Lionel Messi hat in der aktuellen Champions-League-Saison in fünf Spielen vier Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. In der Liga läuft es ähnlich gut: 18 Spiele, zehn Tore, zehn Vorlagen. Und wer gehofft hatte, dass der siebenfache Weltfußballer nach seinem Weltmeister-Titel satt ist, wird enttäuscht: Seit seiner Rückkehr aus Katar traf er in fünf Spielen dreimal.

Für Neymar und Kylian Mbappé läuft es seit der WM ein wenig schlechter. Neymar traf in der Liga nur einmal, Mbappé kein einziges Mal. Dennoch sollte sich die Bayernabwehr nicht allzu sehr darauf verlassen, dass es so weiter geht. 42 Tore und 22 Assists gehen in dieser Saison auf das Konto der beiden.

Die Verteidigung ist neben dem Sturm das Prunkstück der Pariser. Angeführt von Altstar Sergio Ramos und dem Brasilianer Marquinhos hat die Innenverteidigung jede Menge Erfahrung. Über die Flügel machen die Außenverteidiger Achraf Hakimi und Nuno Mendes Druck - es sei denn, Trainer Christopher Galtier entscheidet sich für einen alten Bekannten: Der Ex-Bayer Juan Bernat dürfte nach seinem Abschied die Aussagen von Uli Hoeneß ("Er hätte uns fast den Erfolg in der Champions League gekostet") nicht vergessen haben.