FC Bayern: Die erste Krise für Nagelsmann?

Glücklich war Nagelsmann nach dem späten 1:1-Ausgleichstreffer in der Champions League nicht. "Wenn du in Bochum verlierst und in Salzburg unentschieden spielst, ist das nicht das, was du bei Bayern München medial, fanmäßig und auch klubintern sehen willst", gab der 34-Jährige offen nach dem CL-Achtelfinale bei RB Salzburg am Mittwochabend zu. Zwei Spiele ohne Sieg bedeuten beim FC Bayern München nun einmal: Dass das Wort Krise an der Säbenerstraße umherwabert. Es könnte die erste für Nagelsmann als Bayern-Trainer sein.