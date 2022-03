FC Bayern: Die Abwehr bleibt wackelig

Vor dem 4:0-Sieg gegen Union Berlin war Julian Nagelsmann wieder einmal zum Improvisieren gezwungen. Der an Corona erkrankte Außenverteidiger stand dem Bayern-Trainer nicht zur Verfügung, ebenso wenig wie der kurzfristig ausgefallene Niklas Süle (Muskelfaserriss) und der langzeitverletzte Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung).

Und auch im zentralen Mittelfeld musste Nagelsmann ungewohnte Lösungen finden. Zwar saß Leon Goretzka zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder auf der Bank, wo er sich zu Corentin Tolisso gesellt, der nach einmonatiger Pause - ebenso wie Goretzka - weit von seiner Topform entfernt ist.

22,2 Jahre alt - junge Bayernverteidigung gegen Union

So startete in dem in dem wichtigen Spiel gegen Union Berlin eine Abwehr, die im Schnitt nur 22,2 Jahre alt war und auf dem Papier nicht unbedingt einen sattelfesten Eindruck machte. Da war Dayot Upamecano, der zuletzt immer wieder in Unsicherheitsfaktor im Spiel der Bayern war.

Neben ihm der 19-jährige Tanguy Nianzou, der in dieser Saison kaum zum Einsatz kommt und über den Nagelsmann vor dem Spiel gesagt hatte: "Ich erwarte gerade von einem Spieler wie Tanguy nicht, dass er über 90 Minuten komplett fehlerfrei ist. Das ist auch schwer, weil er dafür einfach zu wenig spielt." Ähnliches dürfte für Josip Stanisic gegolten haben, der Rechtsverteidiger, der zuletzt im Oktober für die Profis gespielt hatte. Aus der Viererkette war einzig Lucas Hernández auf der Linksverteidigerposition in dieser Saison stets ein verlässlicher Rückhalt.

Viele Fehler in der Anfangsphase

Im Spiel spiegelte sich das wieder. Union kam immer wieder zu Chancen. Teils waren es Fehlpässe von Stanisic oder Upamecano, die die Gäste gefährlich werden ließen. Genau das, was die Bayern zuletzt immer wieder in die Bredouille gebracht und zu Punktverlusten geführt hatte.

Teils waren es Kontersituationen, bei denen häufig Upamecano nicht die richtige Position fand, wie bei der Riesenmöglichkeit von Taiwo Awoniyi. Der Stürmer stahl sich leicht aus dem Verteidigungsschatten des Franzosen und kam aus fünf Metern frei zum Schuss - doch verpasste das Tor knapp (20. Minute).

Nagelsmann beschwert sich über unnötige Ballverluste

Der FC Bayern hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er schon früh zurückgelegen hätte. Nagelsmann monierte die Spieleröffnung in der ersten Hälfte: "Wir hatten zu einfache Ballverluste. Der Gegner kriegt immer dann Chancen, wenn wir den Ball verlieren. Das war heute eigentlich leicht abzustellen. Wir haben die Bälle zu früh über das Zentrum gespielt, deswegen haben wir in der Halbzeit umgestellt."

Auch Joshua Kimmich sah diese Probleme: "Wir haben in der ersten Halbzeit zwei, drei Situationen zugelassen, die unnötig waren. Trotzdem war es ein verdienter Sieg. Die Einstellung und die Herangehensweise haben gestimmt."