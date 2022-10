FC Bayern: Der "zweite Anzug" passt noch nicht

Viel Lob für den Gegner

"Unnötig", denn gerne hätte man zu null gespielt, verriet Sven Ulreich, der den an der Schulter verletzten Manuel Neuer nicht ohne zwei, drei Unkonzentriertheiten vertrat und der erkannte, dass die eine oder andere Szene in der zweiten Hälfte einer klaren Analyse bedarf. Und auch Nagelsmann sprach davon, er hätte lieber beide Halbzeiten gegen den zweitklassigen Gegner gewonnen.

Doch auf seine Spieler wollte er nicht eindreschen. Vielmehr lobte er den Gegner, der sich trotz des 0:4-Halbzeitrückstandes aufgebäumt habe, und ganz besonders den eingewechselten Stuttgarter Jan Kliment, der das 2:4 erzielte und es "meiner Kette schwer gemacht" habe.

Nagelsmann nach außen milde

Dass seiner Mannschaft "der letzte Punch" gefehlt habe mit dem schweren Bundesligaspiel gegen Freiburg vor der Brust, sei auch zu verstehen. Gut möglich, dass er intern aber andere Worte wählt. Denn der sogenannte "zweite Anzug" passte nicht wirklich. Spieler, die gerne mehr Einsatzzeiten hätten, konnten sich nicht aufdrängen. Und lediglich den erst 16-jährigen Paul Wanner, der erstmals in der Champions League spielte, nahm Nagelsmann in der Pressekonferenz explizit in Schutz.

So blieb es dabei: Man sei "in der sicherlich schwersten Gruppe" mit Inter Mailand und dem FC Barcelona vorzeitig weitergekommen. Alle seien zufrieden, so Nagelsmann. Ob er's wirklich war, ob Pilsen wirklich als Kraftort taugt und man nach dieser Partie gestärkt ins Topspiel am Sonntag gehen wird, muss sich aber erst noch zeigen.