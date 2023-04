FC Bayern: Der Tag nach dem Aus |16 Uhr| Analyse mit Manuel Baum

Die kurzfristigen sportlichen Ziele seien in Gefahr - das war die Begründung mit der die FC-Bayern-Chefetage um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn die überraschende Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann erklärte. Seit knapp einem Monat sitzt nun Thomas Tuchel auf der Trainerbank in München und von der Tribüne aus beobachteten Kahn und Salihamidzic, wie ihre Mannschaft erst aus dem DFB-Pokal und nun aus der Champions League ausschied.

Bayern-Krise: Wie groß ist der Anteil der Chefetage?

Zwei von drei sportlichen Zielen sind verpasst. Trotz Trainerwechsel, trotz dem vom Vorstand viel gelobten, "hochkarätigen Kader". "An der sportlichen Qualität liegt es sicher nicht", hatte Kahn zuletzt in der "Sport Bild" gepoltert. Doch was sind dann die Gründe für die Unruhe beim FC Bayern? Wie groß ist der Anteil von Kahn und Salihamidzic an dem Champions-League-Aus und den unruhigen Wochen? Und was kommt nun auf Trainer Thomas Tuchel zu?

Gemeinsam mit Fußball-Trainer Manuel Baum analysieren die BR-Bayernreporter Florian Eckl und Taufig Khalil die aktuelle Situation, suchen nach Gründen für das Ausscheiden und sprechen auch über die Verantwortung der Führungsetage. Moderiert wird die Sendung von Lukas Schönmüller.