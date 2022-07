FC Bayern: Der "Mini-Mbappé" soll gleich durchstarten

"Supertalent", "Sturmjuwel", ja sogar "Mini-Mbappé" - der Neuzugang des FC Bayern vom französischen Erstligisten Stade Rennes wird schon mit viel Vorschusslorbeeren versehen, noch ehe er seinen ersten Sprint an der Säbener Straße hingelegt hat. Trotzdem hat der Rekordmeister rund 20 Millionen Euro in den 17-Jährigen investiert, weitere 8,5 Millionen an Boni könnten noch dazukommen.

Die große Hoffnung: Tel soll einschlagen, möglichst bald viele Tore garantieren und seinen Marktwert steigern. Bis 2027 ist sein Vertrag deshalb datiert. Dabei hat der Franzose, der im April gerade 17 Jahre alt geworden ist, kaum mehr als ein paar Minuten Erstligaerfahrung in der französischen Ligue 1 vorzuweisen. Er ist noch nicht mehr als ein Versprechen in die Zukunft.