FC Bayern: Der holprige Weg zur Herbstmeisterschaft

Es ist ein gewohntes Bild, wie der FC Bayern an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga thront. Neun Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund vor dem noch ausstehenden Spiel des BVB. Dahinter reiht sich die Konkurrenz ein. Zum achten Mal in den letzten zehn Jahren krönt sich der Rekordmeister mit der Herbstmeisterschaft. Alles gewöhnlich bis hierhin.

Dabei waren diese ersten 16 Saisonspiele alles andere als normal. Trotz Corona-Krise, Katar und zum Teil katastrophalen Ausfällen in der Defensive steht der FC Bayern an der Tabellenspitze.

Defensive Schwächen offensichtlich

13 Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Bei einer Tordifferenz von 52:16 gibt es aber doch einiges zu Bemängeln. Die löchrige Defensive wurde bei den Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg offensichtlich. Während die Offensive des Rekordmeisters um Thomas Müller und Robert Lewandowski eine Bestmarke nach der anderen einstellt, schwächelt die Abwehr zunehmend. Ungenaue Pässe im Aufbauspiel, überfallartige Konter, schwer erklärbare Stellungsfehler und schwache Zweikampfführung zeigen die Probleme der Münchner.

Julian Nagelsmann versucht zu erklären: "Wir sind eine Mannschaft, die mehr Ballbesitz hat als der Gegner. Dementsprechend haben wir auch den ein oder anderen Ballverlust drin – in der Eröffnung oder auch im letzten Drittel."

Das mag stimmen, mag aber in Anbetracht der vielen individuellen Fehler in der Offensive und fahriger Defensivarbeit zu leicht analysiert sein. Nur drei der letzten zehn Pflichtspiele konnte die Nagelsmann-Elf zu Null spielen.

Abgang von Alaba und Boateng noch nicht kompensiert

Nagelsmann steht in der Defensive vor einer schweren Aufgabe. Die Abgänge von David Alaba und Jérôme Boateng konnte der Rekordmeister noch immer nicht kompensieren. Die ehemaligen Abwehrchefs der Bayern sicherten zehn Jahre lang die Verteidigung ab. Ihre Erfahrung fehlt der Hintermannschaft.

Erfahrung, die der erst 22-jährige Dayot Upamecano noch nicht hat. Bei Benjamin Pavard, Lucas Hernández und Niklas Süle wird eine fehlende Absprache während des Spiels für Fehler verantwortlich gemacht.

Stolperstein Corona

Corona – der nächste Stolperstein beim Rekordmeister. Die Virus-Infektion von Trainer Julian Nagelsmann, der insgesamt vier Spiele an der Seitenlinie verpasste und von zu Hause aus versuchte, das Team zu coachen, war zweitrangig im Vergleich zu dem, was auf die Bayern einprasselte als Joshua Kimmich nach dem 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim vor das Mikrofon trat und erklärte, warum er sich noch nicht gegen das Coronavirus hat impfen lassen.

Der Aufschrei, den seine Aussage mit sich brachte, hallte nach. Im Pokal kassierten die Bayern wenige Tage nach seiner Aussage eine historische Pleite – 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach, das Aus schon in der zweiten Runde.

Dass neben Kimmich auch vier weitere Spieler ungeimpft wohl waren, heizte die Unruhen an der Säbener Straße weiter an. Statt auf dem Platz verbrachte das Quintett mehr Zeit in Quarantäne. Den Höhepunkt fand die Geschichte als sich Joshua Kimmich und Eric-Maxim Choupo-Moting mit dem Virus infizierten und die Hinrunde wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme für beendet erklären mussten.

Eklat bei der Jahreshauptversammlung

Und dann war da noch die Jahreshauptversammlung, die "schlimmste Veranstaltung", die Ehrenpräsident Uli Hoeneß "je beim FC Bayern erlebt" hat. Zwischen Katar-Sponsoring, Grundsatzdiskussionen und einer aufgeheizten Stimmung, schrieb sich die Versammlung in die Geschichtsbücher ein und sorgte für den nächsten Akt beim FC Hollywood. Zwischen Fans und Vorstand sind die Wogen noch immer nicht geglättet.

Trotzdem: Bayern ist Herbstmeister

Offensive Probleme, Corona-Sorgen und zerstrittene Fans und Vereinsbosse. Die Hinrunde war geprägt vom Chaos rund um den Verein. Scheinbar unbeirrt davon thront der FC Bayern an der Tabellenspitze. Ganz gewöhnlich. Als wäre alles wie immer gewesen. Doch auch beim FC Bayern dürfte man sich nach etwas Ruhe in der zweiten Saisonhälfte sehnen.