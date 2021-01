FC Bayern: Defensivschwächen - Flick sucht nach Lösungen

Manuel Neuer feuerte den Ball direkt nach dem Schlusspfiff bedient auf die Tribüne, dann trotteten die Stars des FC Bayern sauer vom Rasen. Haarsträubende Abwehrfehler haben den deutschen Fußball-Rekordmeister im furiosen Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach erneut zu Fall gebracht. Beim 2:3 (2:2) am Freitagabend verspielten die Bayern erstmals seit zehn Jahren wieder eine 2:0-Führung.

Dem Team von Trainer Hansi Flick, der in Gladbach seine zweite von erst vier Niederlagen als Bayern-Coach kassierte, droht am Samstag gar der Verlust der Tabellenführung. "Wir sind für drei unnötige Ballverluste bestraft worden. Man darf diese Fehler nicht machen", sagte Flick. "Wir machen den einen oder anderen Fehler zu viel. Wir brauchen mehr Konzentration in der Defensivarbeit."

"Wir haben den Gegner heute ganz klar dreimal eingeladen" Leon Goretzka

Müller findet es müßig über Gegentore zu diskutieren

"Sie haben leider diese zwei, drei Fehlpässe, die wir im Spielaufbau hatten, eiskalt bestraft", sagte Thomas Müller beim Streamingdienst DAZN. "Aber am Ende ist es müßig, über die Gegentore zu diskutieren. Wir haben aus unserer Belagerung in der zweiten Halbzeit ein Tick zu wenig gemacht." Zum 3:3 habe es nicht mehr gereicht. Flick analysierte: "Wenn man unser Spiel sieht, ist ja schon auch irgendwo auffällig, wo wir Probleme haben."

Angeführt vom überragenden Offensiv-Duo Lars Stindl und Jonas Hofmann nutzte der alte Bayern-Rivale die bekannten Defensivschwächen der Münchner gekonnt aus. Zwei überragende Pässe von Stindl auf Hofmann (36. Minute/45.) führten zum Ausgleich noch vor der Pause. Florian Neuhaus (49.) traf zum Sieg. "Wir sind überglücklich, das war ein harter Kampf", sagte Hofmann. "Ich glaube, viele hatten uns nach dem 0:2 nicht mehr auf der Rechnung."

Das Handelfmetertor von Robert Lewandowski (20.) und ein Treffer von Leon Goretzka (26.) reichten dem Triple-Sieger aus München nicht. Die Borussia gewann verdient zum vierten Mal in Folge das Hinspiel gegen die Bayern, die zuletzt im Februar 2011 beim 1. FC Köln eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatten.

"Wir werden daran arbeiten. Das ist die Aufgabe für uns Trainer, aber auch Aufgabe für die Mannschaft", versprach Flick zwar, doch die dringend benötigten Lösungen sucht er derzeit vergeblich.