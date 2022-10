FC Bayern: De Light fällt gegen Inter Mailand aus

Nagelsmann rotiert - de Ligt fällt verletzt aus

Vor dem Spiel gegen Inter Mailand haben die Bayern einen neuen Verletzten zu beklagen. Matthijs de Ligt fällt aus. Den neuen Abwehrchef der Münchner plagen nach dem Spiel gegen Mainz Knieprobleme. Hinzu kommen die langzeitverletzten Lucas Hernandez und Leroy Sané. Auch wenn beide seit dieser Woche wieder im Training sind, kommt die Partie gegen die Norditaliener zu früh. Weiterhin ausfallen wird auch Thomas Müller. Auch das Gastspiel bei Hertha BSC dürfte noch ohne ihn stattfinden.

Bessere Nachrichten gibt es bei Manuel Neuer. Die Schulterprobleme scheinen überwunden zu sein: "Er hat das Training heute gut verkraftet und keine Reaktion gezeigt. Wir müssen aber weiter abwarten.", so Nagelsmann. Ein Comeback am Wochenende ist im Bereich des Möglichen. Auch im Hinblick auf die WM in Katar und Neuers Rolle in der Nationalmannschaft gibt Nagelsmann Entwarnung: "Ich glaube, die Nation kann beruhigt zu Bett gehen heute Abend."