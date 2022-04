FC Bayern: Davies gegen Villareal vor Comeback

Die Bayern (1:1/7:1) hatten mit einem starken Achtelfinalrückspiel RB Salzburg ausgeschaltet, Villarreal konnte sich gegen Juventus Turin (1:1/3:0) durchsetzen. Beim Rekordmeister will man den kleinen spanischen Klub vor dem Duell am Mittwoch (21 Uhr |BR24 Sport Live-Reportage) immerhin nicht unterschätzen. Zwar ist es für das "gelbe U-Boot" erst die vierte Teilnahme in der Königsklasse, doch 2006 hatte es Villareal bis ins Halbfinale geschafft.

Thomas Müller: "Wir sind gewarnt"

Jetzt ist dem amtierenden Europa-League-Sieger zum ersten Mal seit 2009 wieder der Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse gelungen. Mit dem beeindruckenden Erfolg gegen Turin hat die Mannschaft auch Eindruck bei der Konkurrenz hinterlassen. "Es werden keine Spaziergänge, auf keinen Fall", sagt Bayern-Urgestein Thomas Müller vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Münchner beim vermeintlichen Außenseiter.

"Ich habe beide Spiele gesehen", sagt Müller, "wir sind gewarnt". Das glaubt auch Abwehrspezialist Lucas Hernández: "Sie waren gut organisiert in der Defensive und aggressiv in den Zweikämpfen. Sie haben ein gutes Mittelfeld und eine starke Offensive", so der Spanier, der bei seiner erste Antwort mit seinen Deutschkenntnissen brillierte. "Wir werden sie nicht unterschätzen, aber wir wollen beide Spiele gewinnen." Zudem stellte der 26-Jährige klar: Wir sind "stark und strotzen vor Selbstvertrauen."

Nagelsmann: Werden uns durchsetzen

Trainer Julian Nagelsmann hat vor allem einen Spieler der Spanier im Blick: "Arnaut Danjuma ist ein sehr gefährlicher Stürmer, der gutes Tempo hat und gute Bewegungen macht." Doch nicht nur die Analyse des Niederländers steht: "Sie verteidigen sehr tief und versuchen den Rhythmus des Gegners zu brechen." Und, "gegen Juve haben sie gezeigt, dass sie auch mit Rückschlägen umgehen können." Nagelsmann ist jedoch überzeugt, "dass wir uns durchsetzen."