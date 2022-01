FC Bayern: Davies fällt mit Herzmuskelentzündung länger aus

Bayern München muss einige Wochen auf Linksverteidiger Alphonso Davies verzichten. Der 21 Jahre alte Kanadier leidet an einer "leichten Herzmuskelentzündung", wie Trainer Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bekannt gab. Kurz zuvor war Davies am Corona-Virus erkrankt.

Das sei "bescheiden bis hochgradig beschissen", so Nagelsmann. Die Erkrankung sei nach einer Nachuntersuchung festgestellt worden. Ob die Herzmuskelentzündung bei Davies zu 100 Prozent auf Corona zurückzuführen sei, könne er nicht sagen, "die Wahrscheinlichkeit ist aber gegeben, dass es von Corona kommt". Entscheidend für ihn sei letztendlich, "dass er unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung steht. Es ist nicht so dramatisch, aber es muss ausheilen, das dauert eine gewisse Zeit."

Neuer und Tolisso vor Startelf-Comeback

Immerhin kehren in Köln die zuletzt mit Corona infizierten Manuel Neuer, Leroy Sane, Dayot Upamecano, Omar Richards, Corentin Tolisso und Tanguy Nianzou in den Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurück. Allerdings stellte Nagelsmann nur bei Torwart und Kapitän Neuer sowie bei Tolisso einen Einsatz von Beginn an in Aussicht. Der Rest sei zwar "auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht soweit, von Beginn an zu spielen".

Goretzka wird vorerst nicht operiert

Verzichten müssen die Bayern weiter auf Lucas Hernandez (Corona), Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Leon Goretzka, der wegen seiner Knieverletzung vorerst nicht operiert wird. "Wir versuchen es mit medikamentöser Therapie. In neun Tagen schauen wir, wie das Knie reagiert, um dann neue Schritte einzuleiten", sagte Nagelsmann. Zudem fällt Kingsley Coman, der am Donnerstag seinen Vertrag in München verlängert hatte, nach wie vor aus - aber nicht wegen seiner Corona-Infektion, sondern wegen der Folgen einer Muskelverletzung. Wegen der Personalprobleme berief Nagelsmann erneut die beiden Talente Paul Wanner und Lukas Copado in den Kader für Köln.

Jensen-Verpflichtung rückt näher

Derweil könnte die Verpflichtung eines weiteren Talents kurz bevorstehen. Nagelsmann äußerte sich lobend über das dänische Toptalent Jonathan Asp Jensen. "Es ist gut, dass wir solche Transfers tätigen, früh junge gute Talente an uns binden, um einfach da den Tick kreativer zu sein als vielleicht der eine oder andere Club", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters am Freitag in München.

Asp Jensen sei auf jeden Fall ein gutes Talent, er komme aber erstmal für den Nachwuchs infrage, sagte Nagelsmann. Es sei ein weiter Weg, um sich bei den Profis des FC Bayern München durchzusetzen. Laut Medienberichten stehen die Münchner vor der Verpflichtung des am Freitag 16 Jahre alt gewordenen Mittelfeldspielers. Die Ablöse für den Spieler von FC Midtjylland soll im Bereich von einer Million liegen.