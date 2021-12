FC Bayern: Das gewisse Extra bei Lewandowski und Müller

Müllers Appell an die Mannschaft sitzt

Die den FC Bayern dem zehnten Meistertitel in Serie wieder ein gehöriges Stück näher brachten. Sportvorstand Hasan Salihamidzic schien seinen Trainer beim Schlusspfiff vor Freude fast zu erdrücken. "Wir sind stolz auf diesen Sieg", sagte Nagelsmann: "Es ist nichts entschieden für uns und nichts entschieden gegen Dortmund", sagte Nagelsmann. "Aber es war natürlich ein Big Point für uns."

Nationalspieler Leon Goretzka berichtete von einer Begebenheit vor dem Spiel in der Kabine. Thomas Müller habe sich an die Mannschaft gerichtet und betont, es ginge in diesem Spiel um mehr als drei Punkte. Niklas Süle habe ihm widersprochen. Goretzka pflichtete Müller bei. "Es ging um mehr als drei Punkte", sagte er: "Das sind einfach Prestigeduelle und ganz besondere Spiele. Da geht es auch um die Vormachtstellung in Deutschland, und das Spiel will man natürlich auch gewinnen."