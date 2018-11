FC Bayern: Das Ende der "Dauerparty"

"Borussia Dortmund ist momentan das maß aller Dinge", sagt etwa Max Eberl. Sportdirektor des Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach. Und selbst die ersten Bayern-Profis antworten auf die Frage nach einer möglichen Wachablösung im deutschen Fußball nicht mehr wie früher: "Es kann natürlich sein, dass es in diesem Jahr einen anderen Meister gibt", sagte Nationalspieler Mats Hummels nach der Partie. "Wenn man sieht, wie der BVB spielt und dass er sieben Punkte vorn ist, wäre es arg vermessen, es nicht für realistisch zu halten, dass es in diesem Jahr so kommen könnte", erklärte der Weltmeister von 2014.