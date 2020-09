Bundesliga-Eröffnungsspiel Bayern gegen Schalke vor 7.500 Fans

Beim Heimspiel des FC Bayern am Freitag gegen Schalke 04 dürfen 7.500 Zuschauer ins Stadion. Darauf einigten sich Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit Vertretern des FC Bayern.

Die Chefs der Staatskanzleien hatten sich gestern darauf verständigt, dass in den Bundesliga-Stadien ein Testbetrieb mit zwanzig Prozent der Zuschauer erlaubt wird - allerdings nur, solange die Städte einen Corona-Inzidenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen nicht übersteigen. München liegt derzeit deutlich über diesem Schwellenwert.

Die Einigung sieht nun vor, dass zehn Prozent der Stadionkapazität der Allianz Arena am Freitag zugelassen sind. Das entspricht 7.500 Zuschauern.

FC Bayern: Tolles Hygienekonzept vorgelegt

Der Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer, hatte sich vor dem Treffen mit Söder und Reiter optimistisch geäußert. Man habe ein "tolles Gesundheits- und Hygienekonzept vorgelegt, das man auch 1:1 umsetzen" würde. Er denke, "dass man das machen kann".

Begleitet zum Treffen in der Staatskanzlei wurde Hainer vom ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, der Mitglied im Aufsichtsrat des FC Bayern ist. Der Fußball sei als Kulturgut ohne Zuschauer auf Dauer nicht attraktiv, betonte Stoiber. Wie man auch Theater und Kultur auf Dauer ein Stück öffnen müsse, müsse man auch den Fußball wieder ein Stück öffnen, "wenn es halt irgendwie geht". Es wäre traurig, wenn die Bundesliga am Freitag mit einem Geisterspiel eröffnet würde, so Stoiber.