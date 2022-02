FC Bayern dank Kimmich wieder "mit Mentalität"

Vor rund zwei Wochen tobte Kimmich noch: "Wir haben sämtliche Tugenden vermissen lassen. Wir müssen uns fragen, ob das die Mentalität der Bayern ist." Vier Treffer binnen einer halben Stunde hatte sich da der FC Bayern beim VfL Bochum eingefangen. Mehr als drei Tore in der ersten Hälfte hatten die Münchner zuletzt 1975 in Frankfurt (0:5 zur Pause) einstecken müssen.

Kimmich: Kritik - auch an sich selbst

Jetzt scheint die von Kimmich vermisste Sieger-Mentalität beim FC Bayern wieder zurück zu sein, auch beim Spieler selbst. "Das ist ja mein Job. Wenn ich die Mentalitätsfrage stelle oder, wenn ich kritisiere, dann ist es nicht so, dass ich nur die anderen kritisiere. Da sitzt man immer selbst mit im Boot, da nimmt man auch sich selber in die Kritik", erklärte er.

Schlüsselspieler beim 1:0-Sieg in Frankfurt

Beim Kampfsieg in Frankfurt ging Kimmich dann als Leader voran und sorgte für die entscheidenden Momente. Beim Siegtor von Leroy Sane (71.) glänzte er mit einem sehenswerten Pass als Vorbereiter. Im Notfall stellte er sich auch hinten den Frankfurter Stürmern in den Weg. Und er trieb seine Mannschaft immer wieder an, nicht nachzulassen. Das machte sie auch - und Kimmich fand die Einstellung am Ende wieder "richtig gut".

Sonderlob von Trainer Nagelsmann

"Wir haben eine Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen, das ist für Bayern München in Frankfurt schon etwas Besonderes", erklärte dementsprechend Trainer Nagelsmann. Und er hielt ein Sonderlob für Kimmich bereit. "Josh hat das unglaublich gut gespielt. Sehr clever, sehr fleißig. Er lobte Kimmichs Ballsicherheit, auch in komplizierten Fällen. "Das hat er wirklich sehr gut gemacht", lautete das Fazit des Münchner Trainers.

Unterstützung für den verunsicherten Sabitzer

Solche Schlüsselmomente wünscht sich Nagelsmann auch für den unglücklich agierenden Marcel Sabitzer. Dem sprach der "Leader" Kimmich zugleich Mut zu. Er komme aber gut mit ihm klar. Und dementsprechend ist er sicher, dass er nach den Anfangsschwierigkeiten durch den Vereinswechsel "für uns noch einige gute Spiele machen wird".

Vorsprung ohne Ausrutscher "ins Ziel bringen"

Jetzt schwört Kimmich seine Mitspieler auf die Wochen der Wahrheit ein. Nun müsse es der Anspruch sein, "so einen Vorsprung ins Ziel zu bringen", forderte der Anführer des Rekordmeisters. Einen weiteren Ausrutscher auf dem Weg zum zehnten Titel in Folge? Den soll es für Kimmich und den FC Bayern auf keinen Fall mehr geben.