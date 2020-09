FC Bayern: Coutinho geht, Perisic soll bleiben

Poker um die Ablösesumme

Nach Medienberichten soll sich mittlerweile sogar Rummenigge selbst in den Transferpoker eingeschaltet haben: Der heutige Vorstandschef spielte von 1984 bis 1987 selbst für die "Nerazzurri" und hat noch heute beste Kontakte zu den Mailändern.

Bei der Ablösesumme - Mailand will 15 Millionen Euro, Bayern nur zwölf Millionen zahlen - nähern sich die Vereine angeblich an. Unklar ist noch, ob Perisic in das Gehaltsgefüge der Münchner passt. In Mailand soll er ein Jahreseinkommen von rund zehn Millionen Euro bekommen, während der Leihe zahlte Inter davon die Hälfte. Vermutlich müsste Perisic in München Abstriche machen.