FC Bayern: "Corona-Not-Elf" verliert 1:2 gegen Gladbach

Zwölf Ausfälle waren zu viel und ein starker Robert Lewandowski zu wenig: Der schwer durch Corona dezimierte FC Bayern hat zum Auftakt der Rückrunde der Fußball-Bundesliga auch sportlich einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Münchner unterlagen trotz früher Führung Borussia Mönchengladbach mit 1:2 (1:2) und müssen damit um ihren imposanten Vorsprung in der Tabelle von bislang neun Punkten fürchten.

Gute Anfangsphase des Herbstmeisters

Mit einer "Notelf" wollte der FC Bayern Revanche nehmen für die 0:5-Schmach im DFB-Pokal. Joshua Kimmich gab nach seiner Quarantäne und Corona-Infektion sein Comeback, der 19 Jahre alte Malik Tillman stand zum ersten Mal in der Startelf.

Die Bayern kamen gut ins Spiel, kontrollierten die Anfangsphase und gingen in der 18. Minute in Führung. Robert Lewandowski vollendete einen schönen Angriff der Münchner aus 13 Metern.

Der Herbstmeister setzte die Gladbacher früh unter Druck, nur selten waren die Gäste im Münchner Strafraum zu finden. So fiel in der 27. Minute wie aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Ein Klärungsversuch von Kimmich landete genau vor den Füßen des freistehenden Florian Neuhaus, der aus zehn Metern per Volleyschuss zum 1:1 traf. Erneut sah die Bayern-Defensive bei dieser Aktion nicht gut aus.

Gladbach dreht innerhalb von vier Minuten das Spiel

Der Ausgleichstreffer gab den Borussen Mut - nur vier Minuten später gelang ihnen durch Stefan Lainer nach einer Ecke die 2:1-Führung. Sven Ulreich war zwar noch am Ball, konnte das Tor aber nicht verhindern.

Der FC Bayern war um eine Antwort bemüht, hatte aber Probleme in den Zweikämpfen und im Angriffsspiel. Kurz vor der Pause konnte Ulreich dank eines tollen Reflex in Manuel-Neuer-Manier das 3:1 verhindern. Auf der Gegenseite rettete Matthias Ginter die Gladbacher Führung: Erst landete der Schuss von Lewandowski am Pfosten, den Nachschuss von Müller konnte Ginter kurz vor der Linie klären.

Bayern stemmen sich gegen die Niederlage - vergeblich

Nach der Pause erhöhte der FC Bayern die Schlagzahl und vor allem rund um die 60. Minute gab es eine hochkarätige Chance nach der anderen - nur der Ball wollte nicht ins Tor. Müller schoss knapp neben den Pfosten, Lewandowski traf das Aluminium, Musiala scheiterte an Gladbachs Keeper Sommer. Die Bayern stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage.

Abe auch Gladbach hatte seine Chancen. In der 84. Minute vergab Pléa eine riesen Möglichkeit - Süle konnte den Ball noch abfälschen.