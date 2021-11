FC Bayern: Corona, Kimmich, Augsburg

"Die Pandemie lässt uns nicht los", sagt Julian Nagelsmann bei der Spieltags-PK. Das Thema nerve allerdings auch ihn. "Wir spielen in bald 24 Stunden gegen den FC Augsburg und es kam noch keine einzige Frage dazu." Es sei ein Thema, das beim FC Bayern derzeit viele Gedanken bindet. "Es wäre schön, dass man es bald in Griff kriegt."

Es war ja in den vergangenen Tagen durchaus viel los in Sachen Corona und 2G beim FC Bayern München. Am Mittwoch hatte es bereits drei aktuelle Corona-Fälle beim FC Bayern gegeben. Davon betroffen sind Josip Stanisic und zwei Betreuer.

Der am 8. November beim Nationalteam positiv getestete Niklas Süle ist dagegen auf einem guten Weg: "Niki hatte leichte Symptome. Es ist wie bei mir, er kann nach den 14 Tagen aus der häuslichen Isolation raus," so Nagelsmann.

Kimmich-Einsatz steht auf der Kippe

Dass die ungeimpften Spieler nicht mit ins Augsburger Tageshotel gehen können, ist aber zumindest vom Tisch. "Mein aktueller Stand ist, dass die Spieler normal mitreisen und ins Tageshotel dürfen. Wir wollen uns so professionell wie möglich vorbereiten." Auch dem FC-Bayern-Coach ist klar, dass bei den ungeimpften Spielern die Gefahr bestehe, dass sie im Training oder bei Spielen länger ausfallen. "Ich habe schon den Anspruch, dass die Spieler, die nicht geimpft sind, es verstehen."

Unglücklich ist dabei, dass Joshua Kimmich wegen eines Corona-Falls in seinem persönlichen Umfeld beim Training nicht dabei war. "Bei Josh war es eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er Kontakt im privaten Umfeld mit einer Corona-positiven Person hatte. Da warten wir den PCR-Test ab und dann entscheiden wir, wie es weitergeht."

Nagelsmann hofft, dass das Ergebnis der Kontaktperson noch am Donnerstag vorliegt. Im schlimmsten Fall müsste Kimmich, der bislang eine Impfung gegen Covid-19 verweigert, als Kontaktperson erneut in häusliche Quarantäne. Der Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt bereits im Corona-Fall von Süle einige Tage isolieren müssen und war deshalb auch für die Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien ausgefallen.