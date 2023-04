FC-Bayern-Coach Tuchel: Kein Kommentar zu Kahn-Gerüchten

Aus in der Champions League, Aus im DFB-Pokal - der FC Bayern München hat zwei der angestrebten Saisonziele verfehlt. Die Vereinsführung um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic steht in der Kritik, gerüchtehalber sogar vor dem Aus, der Mannschaft fehlt die Konstanz. Im Saisonendspurt liegt der Fokus jetzt auf der Meisterschaft und darauf, trotz angespannter Lage die Ruhe zu bewahren. "Bayern steht im Mittelpunkt des Interesses", weiß auch Thomas Tuchel der erst seit Ende März die Verantwortung an der Seitenlinie trägt.

Der 49-Jährige sieht die Lage beim FC Bayern dennoch lange nicht so dramatisch, wie sie von außen dargestellt wird. "Ich würde es spüren, wenn etwas im Argen liegt". Aber, er "schließe nicht aus, dass eine gewisse Unruhe die Spieler beeinflusst".

Tuchel: "Dass wir alle nicht zufrieden sind, ist klar"

Die Schlagzeilen rund um den FC Bayern kennt Tuchel allerdings nicht. "Ich lese absolut gar nichts". In der Zentrale des FC Bayern an der Säbener Straße spüre er "eine ruhige und positive Atmosphäre", unterstrich der 49-Jährige. Er "versuche zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann", so Tuchel.

"Ich spüre hier eine ruhige, fokussierte Atmosphäre, eine positive Energie und spüre im Zentrum des Sturms wahrscheinlich die berühmte Ruhe" Thomas Tuchel

Kahn vor dem Aus? Kein Kommentar von Tuchel

Nach dem Verfehlen der zwei großen Saisonziele DFB-Pokal und Champions League wurde bereits über einen möglichen Ablösung von Vorstandchef Oliver Kahn spekuliert. Der Coach wollte die Gerüchte um die Vereinsführung vor dem "Charaktertest" gegen Mainz nicht kommentieren. "Meine Zusammenarbeit mit Brazzo (Hasan Salihamidzic Anm.d.Red.) und Oli (Oliver Kahn) sind ziel- und lösungsorientiert. Das wir alle nicht zufrieden sind ist klar".

"Wir dürfen nicht alles hinterfragen"

Tuchel ist sich jedoch sicher: "Das ist keine Krise, das ist unangebracht. Wir dürfen nicht alles hinterfragen. Da gehört auch immer Realitätssinn dazu. Viele große Klubs standen nicht im Viertelfinale", so der Münchner Fußballlehrer.

Auf der Suche nach Energie und Konzentration

In den beiden Champions-League-Duellen mit Manchester City habe er keinen Klassenunterschied gesehen, sondern Spiele auf "Augenhöhe". Der Unterschied lag aus seiner Sicht bei "Selbstvertrauen und Form". Man schaffe es teilweise innerhalb eines Spiels nicht das Konzentrationslevel, das Energielevel zu halten. Haben wir auch schon gesehen, leider. Das sind auf jeden Fall die Dinge, die wir abstellen wollen."

Gegen Mainz wieder Gier und Hunger zeigen

Gegen Mainz sei deshalb "wieder eine Willensleistung nötig". Man werde es weiter einfordern, "damit wir die Gier und den Hunger zeigen, die nötig ist die Ziele zu erreichen." Derzeit habe er "mehr Unterstützung als zusätzlichen Druck." Mit Vertrauen und Ruhe glaubt Tuchel, dass man wieder zur Konstanz komme. Gegen Mainz sei es deshalb auch ein Charaktertest.