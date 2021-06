FC-Bayern-Coach Trinchieri: "Es gibt noch etwas zu tun"

Doppelbelastung: Trinchieri wünscht sich "zwei Teams in einem"

Nachdem die Münchner wegen Verletzungssorgen im Bundesliga-Finale gegen Alba Berlin nicht mehr nachlegen konnten, wünscht sich der Trainer für die nächste Saison einen ausgeglicheneren Kader. Durch die Extrem-Belastung in Bundesliga und Euroleague mit mehreren Spielen in einer Woche "brauchen wir zwei Teams in einem Team", sagte Trinchieri. Das bedeute aber nicht, dass ein Team A für die Euroleague und ein Team B für die Meisterschaft geformt werde.

Nicht mehr zum Aufgebot gehören wird Jalen Reynolds. Der Center war 2020 von Maccabi Tel Aviv zu Bayern gekommen. Nun kehrt der 28-Jährige nach Israel zurück, wie Maccabi mitteilte. Die Bayern seien zwar noch nicht offiziell von Maccabi kontaktiert worden. Baiesi aber räumte ein: "Wir rechnen nicht mit ihm." Zu anderen möglichen Transfers machte er keine konkreten Angaben.