FC-Bayern-Coach Nagelsmann: Neuer weitere Jahre auf Top-Niveau

Neuer-Verlängerung laut Medienberichten zeitnah

Laut Medienberichten könnte zeitnah eine Vertragsverlängerung der Münchner mit Neuer bis 2025 verkündet werden. Der aktuelle Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus. "Ich weiß nicht, ob es da vertragliche Themen gibt, die gerade besprochen werden", sagte Nagelsmann am Freitag.

Neuer-Verbleib hätte Auswirkung auf Nübel

Er sei einfach nur glücklich, dass Neuer nach der Corona-Quarantäne wie schon beim 4:0 gegen den 1. FC Köln im Bayern-Tor stehe. Neuer werde die Qualität "sicher noch über ein paar Jahre halten", prognostizierte Nagelsmann. Das hätte auch Auswirkungen auf die Zukunft des aktuell an AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel, der langfristig ins Bayern-Tor will.

Neuer, der in dieser Woche wiederholt aus Gründen der "Belastungssteuerung" nicht mit dem Team trainierte, wird auch am Sonntag (17.30 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport) bei Hertha BSC wieder im Tor erwartet. Der Kapitän werde im Abschlusstraining am Samstag "ganz normal dabei sein", sagte Nagelsmann. Es gebe keine Verletzung.