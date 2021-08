FC-Bayern-Coach Nagelsmann exklusiv: "Ich bin kein Zampano"

Nagelsmann und die Münchner Medienwelt

Spannend zu beobachten wird auch, wie sich Nagelsmann in der Welt der kritischen Münchner Sportmedien schlägt. "Du musst in deiner ganzen Handhabe mit Medien aufpassen, was du sagst", erklärte der Trainer, der auch für locker-flapsige Aussagen bekannt ist: "Du kannst nicht alles rausplaudern, was dir auf der Zunge liegt oder was im Kopf rumschwirrt."

Mehr Vorsicht ist in München also angesagt. "Ich bin glaube ich bin trotzdem immer einer, der gerne viel sagt und auch das sagt, was er denkt. Trotzdem musst da da aufpassen, gewisse Botschaften ein bisschen sensibler senden", sagte der Neu-Coach: "Das war in meinen früheren Stationen ganz anders. Da konntest Du einfach rausposaunen, was dir wichtig war, ohne das verpacken zu müssen."