FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann vertraut in Mainz Reservisten

Die zehnte Meisterschaft in Serie hat der FC Bayern München bereits am vergangenen Wochenende gefeiert. Und daher gibt der Trainer Julian Nagelsmann beim Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr in der Radio-Livereportage im BR24Sport-Livecenter) nun einigen Reservisten und Talenten eine Chance zum Saisonabschluss.

Eric Maxim Choupo-Moting und Marcel Sabitzer werden laut Nagelsmann beginnen, das gelte allerdings auch für Weltfußballer Robert Lewandowski, "wenn er gesund ist". Obwohl die Bayern ihr Saisonziel in der Liga schon erreicht haben, will Nagelsmann das Duell "maximal seriös bestreiten und mit den Spielern mit der besten Tagesform".

Nagelsmann bekräftigt sein Hoffen auf Lewandowski-Verbleib

Verzichten muss Nagelsmann auf den erkrankten Thomas Müller. Der Angreifer habe zwar kein Corona, sei aber ansteckend und werde daher nicht mit nach Mainz reisen, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Dayot Upamecano soll zudem eine Pause bekommen.

Einige Spieler aus der zweiten Reihe sollen von der Bank kommen. Sein Kollege Bo Svensson mache in Mainz einen Top-Job und sei ein Top-Typ, sagte Nagelsmann: "Wir werden eine Top-Leistung brauchen."

Der Trainer hofft weiter auf einen Verbleib des angeblich wechselwilligen Stürmerstars Robert Lewandowski. "Ich habe das bestimmt schon 50-mal gesagt, dass ich mir natürlich wünsche, dass er bleibt, daran hat sich diese Woche nichts geändert", sagte Nagelsmann.

Trainer vertraut Kaderplaner Salihamidzic und Kahn

Damit nahm er Bezug auf das erste Treffen der Bayern-Bosse um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Lewandowskis Berater Pini Zahavi am Donnerstag in München. Der Weltfußballer aus Polen hat noch Vertrag bis 2023, soll aber mit einem Transfer zum FC Barcelona liebäugeln. Salihamidzic hatte erst am Sonntag ausgeschlossen, dass die Bayern den 33-Jährigen bereits in diesem Sommer abgeben.

Nagelsmann hofft auf eine schnelle Entscheidung im Poker. "Grundsätzlich ist es immer gut, wenn man Planungssicherheit hat - in allen Bereichen des Lebens, so auch beim Stürmer. Daher würde ich mir auch wünschen, dass wir da eine Einigung erzielen", sagte er. Grundsätzlich ist er davon überzeugt, dass Kahn und Salihamidzic wie versprochen eine "sehr gute Mannschaft zusammenbauen werden". Er glaube aber, dass dabei Geduld gefordert sei, "und die lege ich auch an den Tag".