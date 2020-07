FC-Bayern-Coach Flick kämpft weiter um Thiago und Alaba

Zum 20. Mal hatten die Bayern durch das 4:2 (2:0) gegen Bayer Leverkusen den Pokal gewonnen, nach der kürzlich errungenen 30. Meisterschaft und dem 13. Double der Vereinsgeschichte zog Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die stolze Bilanz: "Es war der 50. nationale Titel, das ist das Wichtigste."

Nach den nationalen, soll dann auch international wieder ein Titel folgen. Double-Coach Hansi Flick lässt sich von den großen Zielen des FC Bayern jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Der 55-Jährige bleibt sich treu und will sich weiter Schritt für Schritt vorbereiten. "Es bringt nichts, wenn wir schon zwei drei Schritte voraus gehen, sondern es ist einfach wichtig, dass wir uns auf das Nächste vorbereiten. Jetzt erst mal auf den Urlaub."

Erst Urlaub dann Vorbereitung auf Champions League

Die Spieler haben ab Dienstag 13 Tage frei, "Wir fangen wieder am 20. an", so Flick. Es müssen dann allerdings drei Tests gemacht werden, "bis wir wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen können." Das seien die aktuellen Vorgaben, an die man sich auch halten will. Schließlich steht im August schon der nächste große Wettbewerb auf dem Plan. In Lissabon beginnt dann das Champions-League-Turnier. Die Bayern müssen noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) bestreiten. Dass sein Team durch die Unterbrechung in Portugal vielleicht nicht mehr an die starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen kann, hat Flick aber nicht. "Ich habe absolutes Vertrauen in die Mannschaft, dass sie weiß, was auf sie zukommt und was von ihr erwartet wird", so der 55-Jährige.