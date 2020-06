FC Bayern, Club, 3. Liga - die Woche der Entscheidungen?

Auch in der 3. Liga steht noch einiges auf dem Spiel

In der 3. Liga geht es weiterhin heiß um den Aufstieg her. Sechs Spiele sind noch zu spielen und mehrere Klubs buhlen um die Aufstiegsplätze in die 2. Bundesliga. Da das zweite Team des FC Bayern, momentan auf Platz zwei, in der Liga bleiben muss wird ein weiterer Platz frei.

Für den FC Ingolstadt 04 geht es Dienstag gegen die drittplatzierten Braunschweiger (Dienstag, 19.00 Uhr). Bei einem Sieg würden die "Schanzer" auf einen Punkt an die Eintracht herankommen und damit dem Aufstieg wieder ein Stückchen näher.

Ähnlich sieht es für die Würzburger Kickers aus. Die Unterfranken müssen gegen den 1. FC Kaiserslautern ran (Dienstag, 19.00 Uhr). Wenn die "Schanzer" gegen Braunschweig punkten und die Würzburger daheim siegen, wären die Kickers sogar auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Auch der TSV 1860 München kann da noch mitmischen. Nach zuletzt durchwachsener Leistung - zwei Niederlagen in drei Spielen - treffen die Löwen auf den FC Viktoria Köln (Dienstag, 20.30 Uhr). Ein Sieg muss her, damit die Sechziger den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verpassen.

Da Bayern München II nicht aufsteigen kann, geht es am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen den SV Meppen erst einmal darum, die tolle Bilanz der letzten sieben Spiele aufrecht zu erhalten, eine Niederlage gab es nämlich zuletzt am 25. Spieltag. Es bleibt also weiterhin spannend.