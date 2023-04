FC Bayern vor dem Rückspiel: Das macht noch Hoffnung

Alles spricht gegen die Bayern

Sind nun am Mittwoch die Bayern dran mit einem solchen "Wunder"? Ganz ehrlich: Es deutet fast nichts darauf hin. Die Statistik spricht ebenso dagegen wie die aktuelle Form beider Teams. Während City in der Premier League gerade Tabellenführer FC Arsenal auf die Pelle rückt, läuft es bei den Bayern gar nicht - siehe das schwache 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den Abstiegskandidaten aus Hoffenheim.

Personell kann Tuchel zwar aus dem Vollen schöpfen - auch Eric Maxim Choupo-Moting ist nach seiner Verletzung wieder eine Option. Aber ein 34-Jähriger als großer Hoffnungsträger gegen Erling Haaland, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan & Co.? Wohl eher nicht. Schon eher die Mentalität, die der deutsche Rekordmeister schon so häufig gezeigt hat, wenn auch nicht in der jüngsten Vergangenheit: Hier greift das alte Kahn-Motto "Weiter, immer weiter".

Klatschen für Guardiola keine Unbekannte

Vielleicht nährt die Hoffnung, dass selbst City-Trainer Pep Guardiola hohe Niederlagen bestens kennt. Fünf Mal verlor der Weltclubtrainer des Jahres 2011 mit mindestens vier Toren Abstand. In der Champions League passierte ihm das zuletzt gegen seine alte Liebe: 2016 schenkte der FC Barcelona Manchester City gleich vier Tore ein - allerdings in der Gruppenphase. Doch auch in der K.o.-Runde verlor Guardiola bereits einmal mit 0:4.

Ausgerechnet in der Allianz Arena musste der Katalane zusehen, wie seine Mannschaft unterging. Das Problem: Es war der FC Bayern München, der mit 0:4 gegen Real Madrid verlor. Doch die Münchner Arena ist ein weiterer Strohhalm für den FC Bayern: Denn zu Hause sind die Münchner eine Macht. Die letzte Champions-League-Niederlage vor heimischen Publikum gab es vor vier Jahren im Achtelfinale gegen Liverpool. Doch ein Sieg alleine reicht nun mal nicht. Es braucht eine historische Aufholjagd.

Gegen Guardiolas Rezepte hilft kein frommer Wunsch

Ein frühes 1:0 könnte für eine besondere (magische) Stimmung in der Arena sorgen und Pep Guardiolas Citizens verunsichern. Andererseits ist Manchester City ein mit erfahrenen Nationalspielern und Ausnahmetalenten gespicktes Team, das sich von einem Gegentor normalerweise nicht aus der Bahn werfen lässt. Guardiola ist zudem bekannt dafür, dass er für jede Spielsituation einen Plan in der Tasche hat.

Was bleibt also? Der Blick zurück vielleicht, auch wenn es da schon sehr sehr weit in die Vergangenheit geht: In der Bundesliga-Saison 1976/77 war es, als die Bayern in einem Spiel in Bochum aus einem 0:4-Rückstand einen 6:5-Sieg machten.

Das letzte Mal, dass sie drei Tore aufholten, war in der Spielzeit 1987/88. Bei Bayer 04 Leverkusen lag man 0:3 hinten und gewann noch 4:3. Damals auf dem Platz: Klaus Augenthaler, Karl-Heinz Rummenigge und Lothar Matthäus. Letzterer sagte vor dem Rückspiel am Mittwoch: "Wunder gibt es immer wieder."