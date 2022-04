FC Bayern-Chef Kahn: "Werden nicht in Tränen ausbrechen"

Thomas Müller: "extrem bitter"

Der Führungsspieler Thomas Müller hingegen ist einfach schlichtweg bedient. "Es ist extrem bitter, dass wir trotz dieser Performance ein Gegentor kassieren. Wir haben gedrückt, gedrückt, gedrückt. Ein Gegentor lag auf keinen Fall in der Luft", sagte der Spieler. Nur mühsam fand er Worte für das Ausscheiden: "Dass dieses Spiel hier 1:1 ausgeht, hat der Spielverlauf nicht hergegeben."

Nagelsmann: Einrücke jetzt "sacken lassen"

Trainer Nagelsmann will die Eindrücke erst einmal "sacken lassen" und mit der Mannschaft über das Aus sprechen. Offene Vertragsfragen etwa bei Weltfußballer Lewandowski wollte er schon mal gar nicht als Ausrede gelten lassen. "Das wäre mir aus meiner persönlichen Sicht zu viel Alibi", erklärte der Coach. Er wolle "keinem die Schuld für das Aus geben".

Internationale Presse lobt den Bayern-Bezwinger ausgiebig

Von der internationalen Presse bleibt immerhin Hohn und Spott für die geschlagenen Münchner aus. Stattdessen lobt sie den Bayern-Bezwinger in höchsten Tönen.

So schrieb die spanische "Marca": "Villarreal schreibt sich jetzt mit goldenen Lettern". Die "Sport" bilanziert: "Villarreal ist entschlossen, den europäischen Fußball auf den Kopf zu stellen. Nachdem es Juve in Turin weggefegt hatte, hat das 'Gelbe U-Boot' den FC Bayern in einem kämpferischen Spiel in München ausgeschaltet."

Für den italienischen "Corriere dello Sport" hat Villarreal "eine Heldentat" vollbracht. Statt der sonst so deftigen britischen Presse, die diesmal auch nur den Gegner feiert, packte Österreichs Presse höchst martialisches aus. Die "Kronen-Zeitung" schrieb: "Gelbes U-Boot" Villarreal versenkt auch Bayern."