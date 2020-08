FC Bayern Campus: Holger Seitz wird Gerland-Nachfolger

Holger Seitz wird zunächst für ein Jahr die zweite Mannschaft des FC Bayern trainieren, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der 3. Liga erringen konnte. Der bisherige Trainer Sebastian Hoeneß ist zu Bundesligist Hoffenheim gewechselt.

Seitz "nominell schon jetzt" Nachwuchschef

Danach soll Seitz Nachfolger von Hermann Gerland als Leiter des "FC Bayern Campus" werden. Da sich der 66-jährige Gerland aber "künftig nur noch auf seine Tätigkeit als Co-Trainer bei den Profis von Hansi Flick konzentrieren (wird)", wurde die sportliche Leitung des Campus "nominell schon jetzt auf Seitz übertragen, der sich aber in der Hauptsache um das Drittliga-Team kümmern wird", teilte der Klub mit.

Gerland: Flicks Co-Trainer und Schnittstelle zum Nachwuchs

Seitz war seit Juli 2019 bereits Gerlands Stellvertreter als sportlicher Nachwuchsleiter. Die Gesamtleitung des FC Bayern Campus bleibt in den Händen von Jochen Sauer. Gerland soll jedoch weiterhin eine wichtige Schnittstelle zur Nachwuchsakademie bleiben. "In Hermann Gerland haben wir bereits jetzt den idealen Ansprechpartner im Trainerteam von Hansi Flick", so Sauer.

"Nachdem wir Sebastian Hoeneß ermöglicht haben, sich in der Bundesliga als Trainer der TSG Hoffenheim weiter zu entwickeln, haben wir kurzfristig einen Trainer gesucht, der unser Spielsystem kennt, unseren Verein und den Campus. Holger war der Vorgänger von Sebastian und ist sein Nachfolger. Das halten wir für eine sehr gute Konstellation. Wir sind Holger Seitz dankbar, dass er seine Trainerarbeit nun fortsetzt, anschließend wird er die sportliche Leitung an unserem Campus übernehmen." Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Pressemitteilung des FC Bayern