FC Bayern brennt in Tottenham ein Torfeuerwerk ab

Mit dem 7:2 erlebten die Vorjahresfinalistern aus Tottenham ein denkwürdiges Debakel. Zum Torschützen des Abends wurde Serge Gnabry (53,55.83,85) der vier Tore einnetzte. "Für mich war es ein grandioser Abend", sagte Gnabry nach dem glorreichen Auftritt in der Champions League. "Ich denke, wir haben eine super Performance abgeliefert", ergänzte er bei DAZN. Topstürmer Robert Lewandowski kam auf zwei Treffer, Joshua Kimmich (15.) auf einen. Für Tottenham trafen Heungmin Son (12.) und Harry Kane 60.).

Start mit hohem Tempo

Beide Teams drückten vom Start weg Richtung Tor und gingen dabei ein hohes Tempo. In der zweiten Minute prüfte Serge Gnabry Tottenhams Keeper Hugo Lloris. Im Gegenzug kamen auch die Spurs schnell zur ersten Chance. Tanguy Ndombele schickte einen Traumpass auf Heungmin Son (5.), doch Manuel Neuer parierte ebenso stark wie Lloris. In der 12. Minute musste Neuer allerdings hinter sich greifen. Corentin Tolisso hatte einen Fehlpass in die Füße von Ndombele gespielt. Der fand erneut Son, der in die lange Ecke zur 1:0-Führung verwandelte. Die Bayern blieben unbeeindruckt und schlugen nur drei Minuten später zurück. Joshua Kimmich traf aus 18 Metern ins linke Eck zum 1:1-Ausgleich. Tottenham blieb gefährlich. Nach einem starken Abschluss von Son (19.) musste Neuer das Remis gegen Ndombele (26.) retten. Die Gastgeber gaben den Ton an und brannten ein Feuerwerk ab. Vor allem Son zeigte eine starke Vorstellung.

Eine Viertelstunde vor der Pause hatten sich die Münchner gefangen und agierten wieder auf Augenhöhe. In der 45. Minute fiel das Leder dann Robert Lewandowski aus 15 Metern Tordistanz vor die Füße. Blitzschnell drehte sich der Stürmer um seinen Gegenspieler und machte das 2:1 rechts unten perfekt. Mit der Führung im Rücken ging es für den Rekordmeister in die Pause.