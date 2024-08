FC-Bayern-Boss Dreesen: Kein Kommentar zu Coman

Nach dem mit 3:2 gewonnen Bundesliga-Auftaktspiel beim VfL Wolfsburg wird wieder vermehrt über die Münchner Abwehr diskutiert. Auch um Flügelstürmer Kingsley Coman gibt es noch einmal Medien-Spekulationen.

Trotz anhaltender Transfer-Spekulationen sieht Vorstandschef Jan-Christian Dreesen den Kader des Fußball-Rekordmeisters kurz vor dem Ende der Transferperiode "gut aufgestellt".

Bei der Besetzung der Innenverteidigung verwies Dreesen bei einem Termin in München auf Aussagen von Sportvorstand Max Eberl, der weitere Aktivitäten zuletzt ausgeschlossen hatte. "Max hat dazu eine Menge gesagt. Wir haben in der Abwehr mit Minjae Kim, Dayot Upamecano und Eric Dier drei gelehrte Innenverteidiger. Und mit Hiroki Ito ist ein weiterer gelernter Innenverteidiger aktuell verletzt", sagte Dressen.

Das Transferfenster sei noch ein paar Tage offen, "aber deswegen muss man nicht gleich wieder auf die Innenverteidigung spekulieren", bemerkte der Bayern-Chef

Wechselt Coman nach Saudi-Arabien?

Neue Gerüchte gibt es um Kingsley Coman. Der 28-Jährige soll laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" seinem Umfeld mitgeteilt haben, die Münchner verlassen zu wollen. Demnach habe Coman es nicht geschätzt, dass die Bayern einem Abgang von ihm positiv gegenüberstünden.

"Zu aktuellen Gerüchten nehme ich an den letzten Tagen des Transferfensters nicht Stellung", kommentierte Dreesen. Ein möglicher Abnehmer für Coman ist aktuell nicht in Sicht. Der Nationalstürmer hatte in der Vergangenheit häufiger ein Interesse an der Premier League signalisiert. Eine Spur könnte nach Saudi-Arabien zu Al Hilal führen. Bei dem Club spielen der brasilianische Starstürmer Neymar sowie Malcom und Kalidou Koulibaly.