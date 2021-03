FC Bayern - Borussia Dortmund: Kein Titelduell, aber großer Reiz

Am Samstag (18.30 Uhr/Liveeinblendungen in Heute im Stadion) findet das Duell der beiden prägenden Vereine der letzten Jahre statt. In den vergangenen beiden Jahren war es in der Rückrunde jeweils noch das Duell des Ersten gegen den Zweiten. 2020 lag Dortmund nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer, 2019 sogar zwei Zähler vor den Münchnern. Der FC Bayern ist zwar Tabellenführer, doch Borussia Dortmund ist aktuell "nur" Fünfter - 13 Punkte fehlen auf den Spitzenreiter.

Ein Allerweltsspiel ist aber für keinen der Beteiligten. FC-Bayern-Trainer Hansi Flick betonte, wie besonders das Duell gegen den BVB ist: "Die Duelle in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass es immer Spiele auf einem hohen Niveau sind. Dortmund hat absolute Klasse." Und der Triple-Coach warnte davor, den Revierklub zu unterschätzen: Der BVB habe in den vergangenen Wochen und Spielen gezeigt, was er für eine Qualität habe.

"Es ist und bleibt ein Spitzenspiel. Im Clasico knistert es immer!". BVB-Boss Hans-Joachim Watzke

Und es ist ja nicht so, dass es um nichts geht. Der Vorsprung der Bayern auf Verfolger RB Leipzig beträgt nur zwei Punkte - der FC Bayern darf also nicht verlieren. Und Borussia Dortmund muss weiter dafür punkten, um das Minimalziel Königsklassenqualifikation zu sichern.