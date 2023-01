FC Bayern: Blind will um Stammplatz kämpfen

Der kurzfristig verpflichtete Daley Blind will sich bei Bayern München so schnell wie möglich einen Stammplatz erkämpfen. "Ich muss bereit sein, der Mannschaft zu helfen, wenn sie mich braucht. Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die erste Option sein werde. Aber ich werde darum kämpfen, die erste Option zu werden", sagte der 32 Jahre alte Niederländer im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha.

Blind war vor wenigen Tagen für den Rest der laufenden Saison verpflichtet worden. Die Bayern reagierten damit auf die Ausfälle von Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Noussair Mazraoui (Herzmuskelentzündung). Sportvorstand Hasan Salihamidzic nannte Blind einen "sehr guten Typen", der "über riesige Erfahrung" verfüge. Den ersten Kontakt habe es vor Weihnachten gegeben, verriet der Sportvorstand. "Er hat uns sofort signalisiert, dass wir die erste Option sind."

"Fokus liegt auf der Abwehrkette"

WM-Teilnehmer Blind hatte seinen Vertrag mit Ajax Amsterdam kurz nach Weihnachten aufgelöst. In München ist er als Alternative für Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite sowie in der Innenverteidigung vorgesehen. "Natürlich haben wir darüber gesprochen", sagte der Nationalspieler auf die Frage nach seiner Lieblingsposition, betonte aber: "Mein Fokus liegt auf der Abwehrkette, ob ich dann links oder in der Mitte spiele, ist mir egal."

Blind spielt mit Defibrillator

Blind spielt nach einer Herzmuskelentzündung seit Jahren mit einem implantierten Defibrillator. Als Problem betrachtet er das aber nicht. "Ich habe gezeigt, dass ich auf dem höchsten Level spielen kann, das war nie ein Problem. Ich habe Vertrauen in meinen Körper", sagte er in Doha. Alles geschehe in enger Absprache mit der jeweiligen medizinischen Abteilung. "Ich fühle mich fit."